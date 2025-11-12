TWO OTO COUNCIL SEATS DECIDED IN WOODBURY VOTE CANVASS

THE FIRST CANVASSING OF VOTES IN WOODBURY COUNTY FROM THE NOVEMBER 4TH ELECTION TOOK PLACE WEDNESDAY AFTERNOON AT THE COUNTY COURTHOUSE.
COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF SAYS THINGS WENT SMOOTHLY:
TWO CITY COUNCIL RACES IN OTO WERE DECIDED:
EIGHT VOTES WAS THE MARGIN OF DEFEAT FOR THE SGT. BLUFF SCHOOL BOND ISSUE.
SKAFF IS EXPECTING A PETITION FOR A RECOUNT TO BE FILED ON THAT MEASURE.
SIXTY PER CENT APPROVAL IS NEEDED FOR THAT BOND MEASURE TO PASS.
KSCJ file photo