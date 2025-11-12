Home Local News TWO OTO COUNCIL SEATS DECIDED IN WOODBURY VOTE CANVASS

TWO OTO COUNCIL SEATS DECIDED IN WOODBURY VOTE CANVASS

By
Woody Gottburg
-
14
THE FIRST CANVASSING OF VOTES IN WOODBURY COUNTY FROM THE NOVEMBER 4TH ELECTION TOOK PLACE WEDNESDAY AFTERNOON AT THE COUNTY COURTHOUSE.

COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF SAYS THINGS WENT SMOOTHLY:

TWO CITY COUNCIL RACES IN OTO WERE DECIDED:

EIGHT VOTES WAS THE MARGIN OF DEFEAT FOR THE SGT. BLUFF SCHOOL BOND ISSUE.

SKAFF IS EXPECTING A PETITION FOR A RECOUNT TO BE FILED ON THAT MEASURE.

SIXTY PER CENT APPROVAL IS NEEDED FOR THAT BOND MEASURE TO PASS.

KSCJ file photo

