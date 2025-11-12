SIOUX COUNTY SHERIFF ANNOUNCES RETIREMENT

THE SIOUX COUNTY SHERIFF HAS ANNOUNCED HE IS RETIRING FROM SERVICE AT THE END OF THIS YEAR.
JAMIE VAN VOORST POSTED A LETTER ON FACEBOOK WEDNESDAY SAYING SERVING AS SHERIFF HAS BEEN ONE OF THE GREATEST HONORS OF HIS LIFE.
VAN VOORST BEGAN PUBLIC SERVICE IN 1993 WITH THE SIOUX CENTER POLICE DEPARTMENT, AND LATER JOINED THE SIOUX COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
HE SERVED AS A SIOUX COUNTY DEPUTY, SERGEANT AND CAPTAIN AND THEN WAS APPOINTED AND THEN ELECTED SHERIFF.
VAN VOORST SAYS HIS DECISION TO RETIRE CAME AFTER A LOT OF THOUGHT, PRAYER, AND CONVERSATIONS WITH HIS WIFE AND FAMILY,