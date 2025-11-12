ROBERT O’NEILL ENDORSES MCGOWAN IN 4TH DISTRICT CAMPAIGN

A NATIONALLY WELL KNOWN MILITARY VETERAN WHO HAS PREVIOUSLY APPEARED IN SIOUX CITY HAS ENDORSED
CHRIS MCGOWAN IN HIS CAMPAIGN FOR THE REPUBLICAN NOMINATION FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT.
ROBERT O’NEILL, THE FORMER NAVY SEAL AND TEAM LEADER FOR OPERATION NEPTUNE’S SPEAR, THE MISSION TO KILL OSAMA BIN LADEN, HAS PUBLICLY ENDORSED MCGOWAN.
O’NEILL SAYS “THE MCGOWAN FAMILY HAS DEMONSTRATED A GENERATIONAL COMMITMENT TO SERVICE IN THE MILITARY THAT IS QUITE RARE TODAY. IN ADDITION TO CHRIS’ TIME IN THE IOWA AIR NATIONAL GUARD, HIS FATHER SERVED IN VIETNAM, AND HIS FIVE OLDEST CHILDREN HAVE ALL PURSUED A PATH TO DEFEND FREEDOM IN THE ARMED FORCES.
O’NEILL SAYS HE HAS EVERY CONFIDENCE THAT MCGOWAN WILL BE A TIRELESS AND EFFECTIVE ADVOCATE FOR OUR VETERANS, AS WELL AS THE MEN AND WOMEN WHO ARE PRESENTLY SERVING IN UNIFORM.
ROBERT O’NEILL SPOKE AT THE SIOUXLAND CHAMBER’S ANNUAL DINNER IN 2017.