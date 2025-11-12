BELL RINGERS NEEDED FOR RED KETTLE CAMPAIGN

THE SIOUXLAND SALVATION ARMY WILL BEGIN ITS ANNUAL RED KETTLE CAMPAIGN THIS SATURDAY AT THE RIDDLE’S JEWELRY STORE IN THE SOUTHERN HILLS MALL.
THE “RING FOR BLING” COLLABORATION IS A KETTLE-VOLUNTEERING PROGRAM WHERE FOR EVERY 2-HOUR SHIFT OF BELL RINGING AT A LOCAL RED KETTLE ENTERS THAT VOLUNTEER’S NAME INTO AN END-OF-SEASON DRAWING FOR ONE OF 12 PIECES OF JEWELRY DONATED BY RIDDLE’S.
THE PUBLIC IS INVITED TO ATTEND THE 2PM EVENT WHICH INCLUDES FREE COOKIES AND HOT CHOCOLATE AT THE SALVATION ARMY CANTEEN FOOD TRUCK TO BE STATIONED IN FRONT OF BARNES & NOBLE OUTSIDE THE MALL.
VOLUNTEER BELL RINGERS MUST BE 16 YEARS OF AGE OR OLDER AND RING FOR WHATEVER STRETCH OF TIME THEY WISH WITH A MINIMUM TWO-HOUR SHIFT.
RED KETTLES ARE SET UP AT LOCAL STORES INCLUDING HY-VEE AND WALMART LOCATIONS BETWEEN 10 A.M. AND 7 P.M. MONDAY THROUGH SATURDAY STARTING THIS WEEKEND UNTIL DECEMBER 24.
PEOPLE WISHING TO VOLUNTEER CAN GO TO http://REGISTERTORING.COM
ALL DONATIONS TO THE RED KETTLE CAMPAIGN STAY LOCAL AND GO TOWARD SALVATION ARMY PROGRAMS THAT HELP PEOPLE IN NEED AROUND THE SIOUXLAND COMMUNITY.
DONATIONS CAN ALSO BE MADE ONLINE AT http://SIOUXLANDREDKETTLE.ORG