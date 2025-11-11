WATER MAIN BREAK FLOODS KINGSLEY IOWA SCHOOL

CLASSES WERE CANCELLED AT KINGSLEY-PIERSON COMMUNITY SCHOOLS AFTER A WATER MAIN BROKE ON MONDAY MORNING.
THE BREAK OCCURRED AT THE KINGSLEY BUILDING, WHICH HOUSES THE ELEMENTARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS.
PHOTOS CIRCULATING ON SOCIAL MEDIA FROM KINGSLEY-AREA RESIDENTS AND PARENTS SHOW SUBSTANTIAL FLOODING AND WATER DAMAGE IN A BAND CLASSROOM, A COMMONS SPACE, AND HALLWAYS.
A SCHOOL EMPLOYEE TOLD KLEM NEWS TUESDAY AFTERNOON THAT THEY WERE STILL GATHERING INFORMATION ON THE FLOODING, AND THAT MORE DETAILS WOULD BE SHARED LATER.
CLASSES ARE EXPECTED TO BE CANCELLED AT LEAST THROUGH WEDNESDAY WHILE THE DISTRICT ASSESSES THE DAMAGE TO THE BUILDING AND CLEAN UP IS COMPLETED.
Photos by Dave Riemenschneider