SOUTH SIOUX MAN IN CUSTODY AFTER TWO STATE PURSUIT

A SOUTH SIOUX CITY MAN IS IN CUSTODY FACING NUMEROUS CHARGES FOLLOWING A PURSUIT MONDAY NIGHT THAT STARTED IN SOUTH SIOUX CITY AND ENDED ON FLOYD BOULEVARD IN SIOUX CITY.
EVENTS BEGAN IN SOUTH SIOUX WITH A REPORT OF A VEHICLE DRIVING RECKLESSLY THAT STRUCK TWO VEHICLES AND FAILED TO STOP.
AT 7:35 P.M. THE SUSPECT VEHICLE WAS SPOTTED AND A DAKOTA COUNTY DEPUTY ATTEMPTED A TRAFFIC STOP, BUT THE VEHICLE FLED AND RAN A RED LIGHT AT 9TH AND DAKOTA AVENUE.
STOP STICKS WERE USED ON THE FRONT TIRES OF THE VEHICLE, BUT IT CONTINUED INTO SIOUX CITY OVER THE VETS BRIDGE WHERE MULTIPLE OTHER TRAFFIC INFRACTIONS OCCURRED.
THE SUSPECT DROVE ONTO FLOYD BOULEVARD WHERE WOODBURY COUNTY DEPUTIES PERFORMED A VEHICLE INTERVENTION MANEUVER, DISABLING THE CAR.
THE SUSPECT REFUSED TO EXIT THE VEHICLE AND DEPUTIES BROKE A WINDOW AS THE SUSPECT WAS OBSERVED INHALING COMPOUNDS KNOWN AS “WHIP ITS AND GALAXY GAS.”
WHEN THE SUSPECT CAME OUT, HE CONTINUED TO RESIST LAW ENFORCEMENT THEN WENT BACK IN THE CAR SO A SIOUX CITY POLICE K-9 WAS EMPLOYED TO REMOVE HIM.
THE SUSPECT CONTINUED TO RESIST AFTER REMOVAL FROM THE CAR, BUT WAS TAKEN INTO CUSTODY.
ONE DAKOTA COUNTY DEPUTY SUSTAINED MINOR INJURIES FOR WHICH HE WAS TREATED AND RELEASED.
THE SUSPECT, 35-YEAR-OLD ABASS ABDIRAHMAN OF SOUTH SIOUX CITY ALSO SUSTAINED INJURIES.
HE IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON MULTIPLE IOWA CHARGES INCLUDING ELUDING, SPEEDING, INTERFERENCE WITH OFFICIAL ACTS RESULTING IN INJURY AND NUMEROUS TRAFFIC COUNTS, ALONG WITH SEVERAL SIMILAR CHARGES IN NEBRASKA WHERE HE HAS A PENDING WARRANT.