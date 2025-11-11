NEWHOUSE RETIRES AS FREEDOM PARK BOARD PRESIDENT

VETERAN’S DAY MARKED THE LAST DAY SIOUXLAND FREEDOM PARK FOUNDING MEMBER MIKE NEWHOUSE SERVED AS BOARD PRESIDENT OF THE FACILITY HONORING OUR SIOUXLAND VETERANS.
MIKE PLAYED A PIVOTAL ROLE IN FOUNDING AND SHAPING THE PARK INTO A SYMBOL OF RESPECT AND GRATITUDE.STARTING NEARLY TWO DECADES AGO:
THE IDEA FOR THE PARK RESULTED IN A HALF SCALE VIETNAM WALL MEMORIAL BEING ERECTED, FOLLOWED BY AN INTERPRETIVE CENTER NAMED AFTER BRIGADIER GENERAL BUD DAY AND HIS WIFE DORIS, ALONG WITH DISPLAYS AND EXHIBITS.
LOCAL PUBLIC SUPPORT KEPT GROWING FOR FREEDOM PARK THROUGH THOSE YEARS:
AN HONOR CHOIR FROM SOUTH SIOUX HIGH SCHOOL PERFORMED THERE ON VETERAN’S DAY, AND A COUPLE OF SCHOOL BUSES FULL OF STUDENTS ATTENED CEREMONIES AND THANKED THE VETERANS WHO WERE THERE:
AS NEWHOUSE RETIRES, HE SAYS FREEDOM PARK IS IN GOOD HANDS MOVING FORWARD:
NEWHOUSE SERVED IN THE U.S. AIR FORCE FROM 1964 TO 1967.
IN LATER YEARS, HE WORKED IN LOCAL RADIO INCLUDING HOSTING “OPEN LINE” ON KSCJ AND THEN WORKED FOR THE SIOUX CITY MUSKETEERS IN MARKETING AND DOING RADIO PLAY BY PLAY.