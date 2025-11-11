IOWA REGENTS SELECT NEW IOWA STATE U PRESIDENT

THE IOWA BOARD OF REGENTS HAS UNANIMOUSLY SELECTED A NEW PRESIDENT FOR IOWA STATE UNIVERSITY, AND HE IS A FORMER CYCLONE.
IOWA STATE GRADUATE AND CURRENT NORTH DAKOTA STATE PRESIDENT DAVID COOK WILL GET A FIVE-YEAR CONTRACT OF 700 THOUSAND DOLLARS ALONG WITH AN ADDITIONAL 100 THOUSAND DOLLARS A YEAR IN A FIVE-YEAR DEFERRED COMPENSATION PLAN.
COOK SAYS HEARING THE BOARD APPROVE HIM WAS EXCITING.
COOK SAYS HE IS STILL TRYING TO PROCESS THE IDEA OF COMING HOME TO LEAD I-S-U.
HE WILL BECOME ISU’S 17TH PRESIDENT AND REPLACE CURRENT PRESIDENT WENDY WINTERSTEEN AFTER SHE RETIRES NEXT YEAR:
WINTERSTEEN IS RETIRING IN MARCH AFTER NINE YEARS AS THE UNIVERSITY’S PRESIDENT.
Updated 1:30pm 11/12/25
