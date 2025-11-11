FREEDOM PARK DEDICATES VETERANS “PLACE TO REMEMBER” STUDIO

SIOUXLAND FREEDOM PARK DEDICATED THE NEW “PLACE TO REMEMBER” RECORDING STUDIO TUESDAY MORNING WITH A CHAMBER OF COMMERCE RIBBON CUTTING.
RETIRING FREEDOM PARK BOARD PRESIDENT MIKE NEWHOUSE SPOKE AT THE VETERAN’S DAY DEDICATION:
MIKE3 OC……….GONE FOREVER. :17
THE STUDIO WILL ALLOW VETERANS FROM ALL ERAS TO RECORD AND SHARE THEIR PERSONAL MILITARY HISTORIES.
THE RECORDED INTERVIEWS WILL ALSO BE AVAILABLE ON THE MUSEUM’S WEBSITE.
ALSO AS PART OF THE VETERAN’S DAY CEREMONIES, THE CHAMBERETTES OF SOUTH SIOUX CITY PRESENTED A $10,000 CHECK TO FREEDOM PARK TO BE USED FOR FUTURE PROJECTS AND NEEDS.