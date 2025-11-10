THUNE HOPES FOR SPEEDY VOTE TO REOPEN GOVERNMENT

EIGHT DEMOCRATS JOINED REPUBLICANS IN THE U.S. SENATE SUNDAY NIGHT TO REACH THE 60 VOTES NEEDED TO END A DEMOCRATIC PARTY FILIBUSTER AND MOVE TO BEGIN RE-OPENING THE FEDERAL GOVERNMENT.
REPUBLICAN MAJORITY LEADER JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA SPOKE ON THE SENATE FLOOR MONDAY MORNING:
THAT WILL ALSO RESTORE FULL FUNDING FOR PROGRAMS SUCH AS FOOD STAMP OR SNAP BENEFITS:
THUNE HOPES THE SENATE WILL VOTE QUICKLY, SO THAT SERVICES AND PAY TO GOVERNMENT EMPLOYEES CAN RESUME:
REPUBLICAN SENATOR PETE RICKETTS OF NEBRASKA SAYS THE PACKAGE EXTENDS CRITICAL FARM BILL AUTHORITIES. HE SAYS THEY SHOULD PASS THIS BILL QUICKLY AND GIVE AMERICANS RELIEF.”
DEMOCRATIC MINORITY LEADER CHUCK SCHUMER OF NEW YORK WHO HAS LED THE DEMOCRATIC SHUTDOWN IN THE SENATE MAINTAINS HE WILL NOT VOTE FOR THE PROPOSAL.