SC SCHOOL DISTRICT BEGINS WINTER CLOTHING DRIVE

THE SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION IS STARTING THEIR ANNUAL WINTER COAT AND CLOTHING CAMPAIGN TO SUPPORT FAMILIES IN NEED IN THE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.
FROM NOW THROUGH DECEMBER 17, INDIVIDUALS MAY DROP OFF NEW WINTER WEAR SUCH AS COATS, BOOTS, SWEATERS, AND LONG PANTS FOR TODDLERS, YOUTH, AND ESPECIALLY TEENS AT ALL DISTRICT SCHOOL BUILDINGS OR THE SIOUX CITY PUBLIC SCHOOLS FOUNDATION OFFICE AT 627 4TH STREET.
PERSONAL CARE HYGIENE ITEMS AND LAUNDRY DETERGENT ARE ALSO BEING COLLECTED.
INDIVIDUALS MAY ALSO GIVE MONETARY DONATIONS WHICH ARE USED TO PURCHASE NEEDED ITEMS.
KSCJ file photo