SAND TALKS PROPERTY TAX CHANGES IN IOWA

IOWA AUDITOR ROB SAND, A DEMOCRAT RUNNING FOR GOVERNOR, SAYS WHEN IT COMES TO PROPERTY TAXES, HE SUPPORTS TAXING OUT-OF-STATE PROPERTY OWNERS AT A HIGHER RATE THAN IOWA RESIDENTS.
SAND’S PROPOSAL FOR A TWO-TIERED PROPERTY TAX SYSTEM FOR IOWANS AND FOR OUT-OF-STATERS WOULD APPLY TO ALL CLASSES OF PROPERTY — RESIDENTIAL, COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL.
SAND SAYS. THE LATEST IOWA STATE UNIVERSITY SURVEY ON FARMLAND OWNERSHIP — DONE BACK IN 2022 — FOUND ABOUT HALF OF IOWA FARMLAND IS OWNED BY SOMEONE WHO DOESN’T FARM.
NEARLY A QUARTER OF LAND SOLD THAT YEAR WAS PURCHASED AS AN INVESTMENT.
SAND MADE HIS COMMENTS DURING TAPING OF THE “IOWA PRESS” PROGRAM THAT AIRS ON IOWA P-B-S,
