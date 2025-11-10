LE MARS LOOKS AT HIGHWAY 75 METRO CHANGES

PEOPLE LEARNED MORE ABOUT THE BUSINESS US-75 RECONSTRUCTION PROJECT AND GAVE THEIR INPUT DURING A PUBLIC OPEN HOUSE HELD LAST WEEK AT THE WILLOW CREEK GOLF COURSE IN LE MARS.
PROJECT MANAGER BRYAN WELLS OF D-G-R ENGINEERING IN SIOUX CITY SAYS THE PROJECT IS IN THE EARLY PRE-DESIGN PHASE:
LE MARS CITY ADMINISTRATOR JASON VACURA SAYS ONE OF THE PROPOSALS IS TO SWITCH FROM FOUR LANES TO THREE LANES IN THAT SECTION OF HIGHWAY 75:
TRAFFIC COUNTS ON THAT SECTION OF THE CORRIDOR ARE AS HIGH AS 9,500 VEHICLES PER DAY.
BRYAN WELLS OF D-G-R SAYS A STUDY IS BEING CONDUCTED TO EVALUATE THE TRAFFIC.
VACURA SAYS ANOTHER PROPOSAL IS THE POSSIBLE CLOSURE OF THE STREET BETWEEN THE LE MARS DAIRY QUEEN AND GODFATHER’S PIZZA:
HE SAYS THERE ARE TWO OPTIONS FOR FUNDING THE RECONSTRUCTION PROJECT:
ADDITIONAL PUBLIC MEETINGS WILL BE HELD IN THE FUTURE.
PROJECT CONSTRUCTION IS PLANNED FOR 2027 AND 2028.