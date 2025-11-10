FREEDOM PARK TO HOST VETERAN’S DAY CEREMONIES

SIOUXLAND FREEDOM PARK WILL BE CELEBRATING VETERANS DAY ON TUESDAY WITH SEVERAL MILESTONES AND A MEMORIAL CEREMONY,
IN PARTNERSHIP WITH THE AMERICAN LEGION AND THE VFW, THE PARK WILL DEDICATE THE NEW “PLACE TO REMEMBER” RECORDING STUDIO AT 10:30 AM WITH A CHAMBER RIBBON CUTTING.
THE STUDIO WILL ALLOW VETERANS FROM ALL ERAS TO RECORD AND SHARE THEIR PERSONAL MILITARY HISTORIES.
THE RECORDED INTERVIEWS WILL ALSO BE AVAILABLE ON THE MUSEUM’S WEBSITE.
AT 11:00 AM, A MEMORIAL CEREMONY WILL BEGIN BY THE VIETNAM REPLICA WALL.
IT WILL INCLUDE THE NATIONAL ANTHEM, A PRESENTATION OF THE COLORS, A 21-GUN SALUTE, A PERFORMANCE FROM THE SOUTH SIOUX CITY HIGH SCHOOL HONOR CHOIR, AND TAPS.
THE BRIGADIER GENERAL BUD AND DORIS DAY INTERPRETIVE CENTER WILL BE OPEN FROM 10AM – 4PM.
SIOUXLAND FREEDOM PARK BOARD PRESIDENT AND FOUNDING MEMBER MIKE NEWHOUSE WILL ALSO OFFICIALLY RETIRE ON VETERAN’S DAY.
MIKE HAS PLAYED A PIVOTAL ROLE IN FOUNDING AND SHAPING THE PARK INTO A SYMBOL OF RESPECT AND GRATITUDE.
HIS FATHER SERVED IN WORLD WAR 2, KOREA AND VIETNAM, AND NEWHOUSE FOLLOWED IN HIS FOOTSTEPS BY SERVING IN THE U.S. AIR FORCE FROM 1964 TO 1967.
KSCJ file photo