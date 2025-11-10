FIRST SNOW WON’T BE HERE FOR LONG

IOWANS WHO BUNDLED UP IN THEIR WINTER COATS, HATS AND GLOVES TODAY (MONDAY) MAY BE BACK IN SHORTS AND T-SHIRTS TO WRAP UP THEIR YARD WORK BY THE WEEKEND.
METEOROLOGIST BROOKE HAGENHOFF AT THE NATIONAL WEATHER SERVICE, SAYS WE’RE IN FOR A BIG WARMUP FOLLOWING A WEEKEND OF SNOW:
AFTER A WEEKEND OF BELOW-FREEZING TEMPERATURES, MUCH OF THE STATE WILL ONLY HAVE HIGHS IN THE 30S TODAY, BUT HAGENHOFF SAYS THAT’LL QUICKLY CHANGE.
SHE SAYS IT’LL BE A GOOD BET YOU CAN TURN OFF THE FURNACE, AT LEAST TEMPORARILY.
WE’RE GOING TO HAVE TEMPERATURES 15 TO 20 DEGREES ABOVE NORMAL FOR THIS TIME OF YEAR.
WINTER OFFICIALLY ARRIVES DECEMBER 21ST.
Radio Iowa/KSCJ photo