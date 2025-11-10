FEENSTRA KICKS OFF STATE CAMPAIGN TOUR

IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTA, ONE OF FIVE REPUBLICANS RUNNING FOR GOVERNOR, KICKED OFF A STATEWIDE CAMPAIGN TOUR WITH AN EVENT IN SIOUX CENTER.MONDAY EVENING.
FEENSTRA SPOKE TO A CROWD ON THE DORDT UNIVERSITY CAMPUS.
IT’S HIS ALMA MATER AND WHERE HE LATER TAUGHT BUSINESS AND ECONOMICS CLASSES.
FEENSTRA SAYS IT’S BEEN AN HONOR TO SERVE THE PAST FIVE YEARS IN THE U.S. HOUSE, BUT HIS TIME THERE IS WRAPPING UP AND HE WANTS TO BRING HIS EXPERIENCE IN HELPING CRAFT THE BIG BEAUTIFUL BILL THAT PRESIDENT TRUMP SIGNED IN JULY BACK TO IOWA.
FEENSTRA DID NOT MENTIONED THE FOUR OTHER REPUBLICANS WHO ARE IN THE GOVERNOR’S RACE, BUT SPENT A GOOD CHUNK OF HIS SPEECH CRITICIZING ROB SAND, WHO IS POSITIONED TO BE THE DEMOCRATIC PARTY’S NOMINEE FOR GOVERNOR.
FEENSTRA, WHO LIVES IN HIS HOMETOWN OF HULL, SAYS HIS GOAL AS GOVERNOR WOULD BE TO ENSURE SMALL TOWN VALUES ARE PROMOTED AND PRESERVED.
HE GREETED PEOPLE IN THE CROWD, POSED FOR PHOTOS AND THEN SPOKE TO REPORTERS.
FEENSTRA EXPECTS TO VOTE IN THE U.S. HOUSE WEDNESDAY ON THE PLAN TO REOPEN THE FEDERAL GOVERNMENT.
FEENSTRA ALSO TOLD REPORTERS HE EXPECTS WORK ON THE FARM BILL TO BEGIN IN EARNEST WHEN THE HOUSE RECONVENES.
