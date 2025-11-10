CORDOVA PLACED ON PAID ADMINISTRATIVE LEAVE BY SC SCHOOL BOARD

SIOUX CITY’S SCHOOL SUPERINTENDENT IS NOW ON PAID ADMINISTRATIVE LEAVE.
THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT BOARD OF DIRECTORS PLACED SUPERINTENDENT DR. JUAN CÓRDOVA ON PAID ADMINISTRATIVE LEAVE, EFFECTIVE NOVEMBER 6.
THE BOARD MET IN CLOSED SESSION FOR OVER TWO HOURS MONDAY AFTERNOON STARTING AT 4:38PM.
THAT WAS AFTER A BRIEF OPEN SESSION WHERE THE SCHOOL DISTRICT’S ATTORNEY ADVISED THEM IT WAS LEGAL TO CONDUCT THE SESSION, AND THEY SPENT A FEW MINUTES DISCUSSING THE SESSION WITH DAN GREENWELL OF THE BOARD RAISING A QUESTION:
THE BOARD THEN VOTED 6-0 TO ENTER INTO A CLOSED SESSION, WHICH ENDED AROUND 7PM.
AFTERWARDS, THE SCHOOL BOARD ISSUED A STATEMENT SAYING IN PART THAT IOWA LAW PROHIBITS THEM FROM DISCLOSING PERSONNEL INFORMATION RELATED TO THIS MATTER; HOWEVER, THE BOARD’S ACTION IS CONSISTENT WITH DISTRICT POLICY.
THERE WILL NOT BE AN INTERIM SUPERINTENDENT NAMED AS DR. CORDOVA IS STILL EMPLOYED BY THE DISTRICT.
ANGELA BEMUS IS THE ASSOCIATE SUPERINTENDENT OF THE SIOUX CITY SCHOOL DISTRICT