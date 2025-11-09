SC SCHOOL BOARD MEETS IN SPECIAL SESSION MONDAY

THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD WILL MEET IN CLOSED SESSION TODAY AT 430PM.
A PUBLIC NOTICE FROM THE SCHOOL DISTRICT STATES IT IS TO EVALUATE THE PROFESSIONAL COMPETENCY OF AN INDIVIDUAL WHOSE APPOINTMENT, HIRING, PERFORMANCE, OR DISCHARGE IS BEING CONSIDERED. WHEN NECESSARY TO PREVENT NEEDLESS AND IRREPARABLE INJURY TO THAT INDIVIDUAL’S REPUTATION AND THAT INDIVIDUAL REQUESTS A CLOSED SESSION.
FOLLOWING THAT MEETING THE BOARD WILL RETURN TO OPEN SESSION.
THE ONLY ITEM LISTED FOR THAT PUBLIC SESSION IS ACTION ON THE SUPERINTENDENT’S LEAVE STATUS.
BACK IN MID-SEPTEMBER A PROPOSED SIMILAR CLOSED SESSION WAS CANCELLED WHEN A BOARD MEMBER QUESTIONED IF IT WAS CONCERNING THE DISTRICT’S NEW SUPERINTENDENT, DR. JUAN CORDOVA.
DR. CORDOVA WAS APPROVED FOR A LEAVE OF ABSENCE JUST BEFORE THE NEW SCHOOL YEAR GOT UNDERWAY.
THE SCHOOL BOARD WILL HOLD THEIR REGULAR PUBLIC MEETING AT 6PM THIS EVENING.
A SUPERINTENDENT’S REPORT IS NOT LISTED ON THE 6PM AGENDA AS IT USUALLY IS DURING BOARD MEETINGS.