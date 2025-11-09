BENWARD GUILTY OF FELONY GAMBLING CHARGES

A LYON COUNTY JURY HAS FOUND A MISSISSIPPI MAN GUILTY OF MULTIPLE GAMBLING RELATED FELONY CHARGES.
38-YEAR-OLD SHAUN JOSEPH BENWARD WAS CHARGED WITH FIVE COUNTS OF MONEY LAUNDERING, FIVE COUNTS OF CHEATING AT GAMBLING GAMES AND ONE COUNT OF CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY.
BACK ON DECEMBER 16, OF 2018, AGENTS AND CASINO STAFF WITNESSED BENWARD COMMIT A SERIES OF FRAUDULENT ACTIVITIES AT THE GRAND FALLS CASINO IN LARCHWOOD, IOWA.
HE MANIPULATED CASINO STAFF TO SECURE OVER $10,000 IN IMPROPER PAYOUTS AND AVOIDED I-R-S REPORTING REQUIREMENTS BY BREAKING UP OVER $12,000 IN TRANSACTIONS, CHANGING HIS OUTFIT MULTIPLE TIMES, AND USING DIFFERENT TELLERS TO STAY UNDETECTED.
BENWARD HAS BEEN ARRESTED FOR SIMILAR SCAMS THROUGHOUT THE COUNTRY.
THE IOWA D-C-I’S SPECIAL ENFORCEMENT OPERATIONS BUREAU INITIATED AN INVESTIGATION IN 2018, AND WARRANTS WERE ISSUED FOR HIS ARREST.
BENWARD WAS LATER LOCATED IN MISSISSIPPI IN APRIL 2025 AND ARRESTED.
A SENTENCING DATE HAS NOT YET BEEN SET BY THE COURT.