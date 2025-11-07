REYNOLDS ESTABLISHES AMERICA 250 TASK FORCE

GOVERNOR KIM REYNOLDS IS ESTABLISHING AN IOWA TASK FORCE ON THE CELEBRATION OF AMERICA’S 250TH BIRTHDAY.
REYNOLDS SIGNED AN EXECUTIVE ORDER LAUNCHING THE GOVERNOR’S TASK FORCE, WHICH WILL PLAN, DEVELOP, AND COORDINATE THE COMMEMORATION OF THE 250TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF THE UNITED STATES.
THE 21 MEMBER TASK FORCE WILL ALSO RECOGNIZE IOWA’S INTEGRAL ROLE IN AMERICAN HISTORY AND THE IMPACT OF IOWANS ON THE COUNTRY’S PAST, PRESENT, AND FUTURE.
IT WILL BE LED BY LIEUTENANT GOVERNOR CHRIS COURNOYER AND IOWA SECRETARY OF AGRICULTURE MIKE NAIG.