PILLEN SIGNS ORDER TO RESTRICT STATE FUNDS FROM ABORTION PROVIDERS

NEBRASKA GOVERNOR JIM PILLEN HAS SIGNED AN EXECUTIVE ORDER PLACING RESTRICTIONS ON ABORTION PROVIDERS FROM RECEIVING TAXPAYER DOLLARS.
THE ORDER DIRECTS THE DIVISION OF MEDICAID AND LONG-TERM CARE WITHIN THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES TO REVIEW THOSE PROVIDERS RECEIVING MEDICAID FUNDS AND DETERMINE IF THOSE PROVIDERS HAVE BEEN EXCLUDED, DISENROLLED, OR SANCTIONED BY A MEDICAID OR THE CHILDREN’S HEALTH INSURANCE PROGRAM OF ANY STATE.
THOSE DETERMINED TO BE IN VIOLATION WILL BE SANCTIONED OR DISENROLLED.
PILLEN SAYS HE’S “PROUD THAT WE CAN TAKE THIS BOLD STEP IN HALTING FUNDING TO ABORTION PROVIDERS THAT RECEIVE MEDICAID FUNDING.”