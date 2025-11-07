NORTHWESTERN ANNOUNCES LAND ACQUISITION

NORTHWESTERN COLLEGE IN ORANGE CITY HAS OFFICIALLY ACQUIRED THE PROPERTY OF MULDER AUTO TIRE
AND LUBE, AS WELL AS THE SUBWAY BUILDING, AT THE CORNER OF HIGHWAY 10 AND K-64 IN ORANGE CITY.
THE BUILDINGS ARE ADJACENT TO THE KORVER VISUAL ARTS CENTER AND ACROSS FROM DEWITT THEATRE ARTS CENTER, PROVIDING A HIGHLY VISIBLE AND INTEGRATED SETTING FOR FUTURE CAMPUS EXPANSION.
THE ACQUISITION WAS MADE POSSIBLE THROUGH FUNDS THE BOARD OF TRUSTEES HAD SET ASIDE IN A QUASI-
ENDOWMENT FOR STRATEGIC, NON-OPERATING PURPOSES SUCH AS THIS, AS WELL AS A SIGNIFICANT ANONYMOUS GIFT FROM AN ALUMNI COUPLE.
WHILE NO FINAL DECISION HAS BEEN MADE, BOARD LEADERS ARE CONSIDERING THE MULDER CORNER AS A POTENTIAL SITE FOR THE NEW ACADEMIC BUILDING ENVISIONED IN THE 10-YEAR CAMPUS FACILITIES PLAN.
AS PART OF THE AGREEMENT, NORTHWESTERN WILL EXCHANGE THE FORMER CENEX BUILDING, WHICH MOST RECENTLY HOUSED THE FLORAL MARKET, WITH THE MULDERS, WHO PLAN TO RELOCATE THEIR BUSINESS THERE BY NEXT SPRING OR SUMMER.