LAUNCH WEEK EVENTS TO HELP YOUNG BUSINESS ENTREPRENEURS

A WEEK OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP EVENTS WILL TAKE PLACE IN SIOUX
CITY LATER THIS MONTH AS PART OF IOWA’S WEST COAST INITIATIVE’S ANNUAL LAUNCH WEEK.
ANASTASIA WILLIAMS SAYS THE EVENTS TAKE PLACE NOVEMBER 17TH -22ND.
LAUNCH5 OC……NETWORKING OPPORTUNITIES. :11
SHE SAYS THE EVENTS BEGIN WITH A RURAL BUSINESS BLENDER:
LAUNCH6 OC…….HERE DOWNTOWN. :22
LATER THAT TUESDAY PROFESSIONALS WILL GATHER FOR BIZ BREW FROM 4:30-6:30 P.M. AT MARTO BREWING.
LAUNCH7 OC…….AND TRUST. :15
WHERE’S THE MONEY: FINDING CAPITAL FOR YOUR BUSINESS WILL BE HELD AT NOON ON THURSDAY, NOVEMBER 20TH, AT SPRINGBOARD COWORKING AT 700 4TH STREET.
THEN A COMPETITION TAKES PLACE IN LE MARS AT 6 PM:
LAUNCH8 OC…….5:30 PM. :09
THE FIRST-PLACE WINNER WILL RECEIVE $5,000, SECOND PLACE WILL RECEIVE $3,000 AND THIRD PLACE WILL RECEIVE $2,000.
THE EVENT IS FREE AND OPEN TO THE PUBLIC.
THE CULMINATION OF LAUNCH WEEK ON FRIDAY, NOVEMBER 21ST IS AT MORNINGSIDE UNIVERSITY’S ARNOLD CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC DEVELOPMENT WHERE LAUNCH IT: COLLEGE GAMES TAKES PLACE.
IT’S A TWO-DAY DESIGN DASH DESIGNED TO IMMERSE STUDENTS IN RAPID INNOVATION, COLLABORATIVE PROBLEM-SOLVING, AND DESIGN THINKING METHODOLOGY WITHIN A HIGH-ENERGY ENVIRONMENT.