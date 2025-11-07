HY-VEE TO CONTINUE $3 MEALS THROUGH NOVEMBER 14

HY-VEE FOOD STORES WILL CONTINUE TO PROVIDE $3 MEALS FOR FAMILIES UNTIL NOVEMBER 14 AT ALL STORES WITH HOT FOOD SERVICE, INCLUDING A BREAKFAST BUFFET THIS WEEKEND FROM 7 TO 10 A.M.
THESE MEALS WILL CONTINUE TO BE AVAILABLE FOR CHILDREN AGES 12 AND UNDER FOR FREE.
FOR EVERYONE ELSE, THE SAME MEAL WILL BE AVAILABLE FOR $3, WITH OPTIONS FOR DINE-IN OR TAKEOUT.
HY-VEE ALSO LAUNCHED A REGISTER ROUND-UP CAMPAIGN THAT ALLOWS CUSTOMERS TO SUPPORT LOCAL FOOD PANTRIES IN THEIR COMMUNITIES BY ROUNDING UP THEIR PURCHASES AT CHECKOUT.
CUSTOMERS CAN ALSO PURCHASE $5 AND $10 FOOD BANK DONATION BUNDLES, WHICH WILL BE DONATED TO A DESIGNATED PANTRY IN EACH STORE’S COMMUNITY TO ASSIST FAMILIES IN NEED.
THESE EFFORTS ARE IN ADDITION TO HY-VEE’S $100,000 CORPORATE DONATION MADE TO FEEDING AMERICA LAST WEEK.