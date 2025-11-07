GAVINS POINT DAM RELEASES TO BE LOWERED FOR WINTER SEASON

RELEASES FROM GAVINS POINT DAM IN YANKTON WILL BE REDUCED IN LATE NOVEMBER AS FLOW SUPPORT TO NAVIGATION ENDS.
RELEASES ARE CURRENTLY AT 25,500 CUBIC FEET PER SECOND.
RELEASE REDUCTIONS TO THE WINTER RATE ARE SCHEDULED TO BEGIN AROUND NOVEMBER 22.
RELEASES WILL BE REDUCED BY 3,000 CUBIC FEET PER SECOND EACH DAY UNTIL REACHING A RATE OF 15,000 C-F-S.
THE RATE OF REDUCTION WILL THEN SLOW TO 1,000 CFS EVERY FIVE DAYS UNTIL REACHING THE WINTER RELEASE AT THE MINIMUM RATE OF 12,000 C-F-S.
RELEASES MAY BE TEMPORARILY INCREASED TO PROVIDE ADDITIONAL ROOM FOR WATER WHEN EXTREMELY COLD TEMPERATURES ARE EXPECTED.
ICE FORMATION CAN CAUSE LOWER-THAN-EXPECTED STAGES ON THE MISSOURI RIVER WHICH CAN NEGATIVELY IMPACT ACCESS FOR INTAKE STRUCTURES.”