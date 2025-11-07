FEENSTRA SAYS ASIAN TRADE DEALS SHOULD INCREASE IOWA AG EXPORTS

IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS RECENT TRADE AGREEMENTS BETWEEN THE TRUMP ADMINISTRATION AND ASIAN COUNTRIES SHOULD HELP IOWA FARMERS MOVE THEIR CORN AND SOYBEANS:
FEENSTRA SITS ON THE HOUSE WAYS AND MEANS COMMITTEE, AND SAYS THERE WAS PROGRESS ON GETTING CHINA TO RESUME IMPORTING U.S. SOYBEANS:
FEENSTRA SAYS OTHER FARM COMMODITIES ARE ALSO INCLUDED IN THE DEALINGS WITH CHINA:
THE HULL REPUBLICAN IS HOPEFUL A NEW FARM BILL CAN STILL BE PASSED:
FEENSTRA SAYS THAT’S ONE MORE BIG REASON TO GET THE GOVERNMENT REOPENED.