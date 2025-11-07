Home Local News ART CENTER TO HOST NEW YEAR’S EVE BASH

ART CENTER TO HOST NEW YEAR'S EVE BASH

Woody Gottburg
THE SIOUX CITY ART CENTER IS PLANNING TO HELP SIOUXLAND RING IN THE NEW YEAR WITH A SPECIAL EVENT.

SUMMER AMMOND OF THE ART CENTER SAYS THEY WILL HOST THEIR VERY FIRST NEW YEAR’S EVE BASH:

SHE SAYS THERE IS A SPECIAL THEME FOR THE PARTY:

THE NEW YEAR’S EVE BASH IS OPEN TO GUESTS AGED 21 AND OVER AND A CASH BAR WILL BE AVAILABLE;

YOUR CONTRIBUTION BENEFITS A NEW ART CENTER EXHIBITION ENDOWMENT AND WILL BE MATCHED BY THE GILCHRIST FOUNDATION, WITH THAT TOTAL MATCHED BY A GENEROUS BENEFACTOR, QUADRUPLING YOUR IMPACT.

YOU DON’T NEED TO BE AN ART CENTER MEMBER TO ATTEND.

