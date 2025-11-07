ART CENTER TO HOST NEW YEAR’S EVE BASH

THE SIOUX CITY ART CENTER IS PLANNING TO HELP SIOUXLAND RING IN THE NEW YEAR WITH A SPECIAL EVENT.
SUMMER AMMOND OF THE ART CENTER SAYS THEY WILL HOST THEIR VERY FIRST NEW YEAR’S EVE BASH:
SHE SAYS THERE IS A SPECIAL THEME FOR THE PARTY:
THE NEW YEAR’S EVE BASH IS OPEN TO GUESTS AGED 21 AND OVER AND A CASH BAR WILL BE AVAILABLE;
YOUR CONTRIBUTION BENEFITS A NEW ART CENTER EXHIBITION ENDOWMENT AND WILL BE MATCHED BY THE GILCHRIST FOUNDATION, WITH THAT TOTAL MATCHED BY A GENEROUS BENEFACTOR, QUADRUPLING YOUR IMPACT.
YOU DON’T NEED TO BE AN ART CENTER MEMBER TO ATTEND.