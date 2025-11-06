THUNE DOUBTS SENATE WILL DO AWAY WITH FILABUSTER RULE

SOUTH DAKOTA SENATOR JOHN THUNE IS CONTINUING TO REJECT PRESIDENT TRUMP’S CALL TO DO AWAY WITH THE SENATE’S FILIBUSTER RULE.
THE RULE EFFECTIVE REQUIRES 60 VOTES FOR PASSAGE ON MOST MATTERS AND THE INABILITY TO RECEIVE THAT NUMBER ON THE PENDING CONTINUING RESOLUTION BILL HAS RESULTED IN THE CURRENT FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN.
THE PRESIDENT RENEWED HIS CALL TO CHANGE THE SENATE RULES ON WEDNESDAY WITH THUNE, WHO IS THE SENATE MAJORITY LEADER.
THUNE SAYS HE DOESN’T HAVE A MAJORITY OF VOTES FROM OTHER REPUBLICAN SENATORS TO END THE FILABUSTER RULE, SO HE IS NOT GOING TO CALL FOR A VOTE ON THE PROPOSAL.
