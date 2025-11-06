SIOUX CITY RECEIVES SHORT TERM RENTAL ASSISTANCE FUNDING

THE CITY OF SIOUX CITY HAS RECEIVED $104,000 FROM THE IOWA FINANCE AUTHORITY’S IOWA
HOMELESSNESS PREVENTION FUND TO ASSIST THOSE WHO ARE CURRENTLY HOUSED WITHIN WOODBURY COUNTY BUT FACING EVICTION.
NEIGHBORHOOD SERVICES MANAGER JILL WANDERSCHEID SAYS THE FUNDING WILL PROVIDE SHORT-TERM RENTAL ASSISTANCE TO HELP STABILIZE THOSE AT RISK OF LOSING THEIR HOMES:
WANDERSCHEID SAYS THERE’S AS GOOD REASON THEY HELP SOME PEOPLE PAY THEIR FUTURE RENT WITH THE FUNDS:
SHE EXPECTS THE FUNDS TO BE DISTRIBUTED QUICKLY, SO APPLICANTS MUST GO IN PERSON TO THE
NEIGHBORHOOD SERVICES DIVISION OFFICE AT 521 NEBRASKA STREET, MONDAY THROUGH FRIDAY BETWEEN 7 A.M. TO 5:30 P.M.
IF YOU CAN’T MAKE IT IN PERSON, YOU MAY ALSO REQUEST AN APPLICATION BY CALLING 712-279-6328 OR E-MAIL HOUSINGHELP@SIOUX-CITY.ORG