Musketeers Young Fans Make Some Noise

THE SIOUX CITY MUSKETEERS TOOK TO THE ICE AT THE CITY EVENTS CENTER AT 11AM THURSDAY FOR A RARE LATE MORNING GAME AGAINST THE VISITING FARGO FORCE.
THE MUSKIES WERE CHEERED ON BY AN ARENA FULL OF LOCAL SCHOOL CHILDREN AND TEAM PRESIDENT TRAVIS MORGAN SAYS IT WAS A LOUD CROWD:
FOR MANY OF THE KIDS, IT’S THEIR FIRST HOCKEY GAME AND MORGAN SAYS MANY THEN WANT TO COME BACK FOR MORE;
IT’S ALSO FUN FOR THE TEAM, AS IT IS LIKELY THE LOUDEST GAME THEY WILL SKATE IN ANYTIME THIS SEASON:
THE MUSKETEERS JUMPED OUT TO A 1-0 FIRST PERIOD LEAD ON WILLIAM TOMKO’S 8TH GOAL OF THE SEASON, BUT FARGO ENDED UP WINNING BY A 4-1 MARGIN.