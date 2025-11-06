FEENSTRA TALKS ABOUT SHUTDOWN EFFECTS

THURSDAY WAS DAY 37 OF THE FEDERAL GOVERNMENT SHUTDOWN, AND IOWA 4TH DISTRICT CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS HE IS WAITING LIKE EVERYONE ELSE FOR SENATE DEMOCRATS TO AGREE TO REOPEN THE GOVERNMENT:
THE HULL REPUBLICAN SAYS EVEN IF AN AGREEMENT IS REACHED THIS WEEKEND, IT WILL TAKE WEEKS TO REOPEN OFFICES AND RETURN OPERATIONS TO NORMAL.
HE PUTS THE BLAME ON THE SENATE AND HOUSE MINORITY LEADERS WHO ARE FROM NEW YORK:
FEENSTRA SAYS WITH A SOCIALIST JUST ELECTED AS NEW YORK CITY MAYOR, HE SAYS BUSINESSES AND PEOPLE MAY WANT TO MOVE OUT OF THAT CITY FOR BETTER ECONOMIC OPPORTUNITIES FOR THEIR COMPANIES IN PLACES LIKE IOWA, AND HE WOULD WELCOME THEM IF HE BECOMES THE NEXT IOWA GOVERNOR:
FEENSTRA WILL LAUNCH HIS STATEWIDE TOUR FOR GOVERNOR OF IOWA ON MONDAY NIGHT AT 6PM AT DORDT UNIVERSITY IN SIOUX CENTER.