FATAL HOUSE FIRE IN SGT BLUFF

ONE PERSON HAS DIED FOLLOWING A HOUSE FIRE EARLY THURSDAY MORNING IN SERGEANT BLUFF.
FIRE CHIEF ANTHONY GAUL SAYS FIREFIGHTERS WERE CALLED TO 302 2ND STREET AT 4:36 A.M. FOR A HOME THAT WAS FULLY ENGULFED IN FLAMES:
SBFIRE OC…..AND THE 2ND STORY. :18
CHIEF GAUL SAYS MORE HELP WAS CALLED IN TO HELP EXTINGUISH THE BLAZE:
SBFIRE2 OC…..MEDICAL EXAMINER’S OFFICE. :14
NOBODY ELSE WAS IN THE HOME AT THE TIME OF THE FIRE.
TWO SPECIAL AGENTS FROM THE STATE FIRE MARSHAL’S OFFICE CAME TO THE SCENE TO HELP ESTABLISH THE CAUSE OF THE FIRE.
THE HOME IS REGARDED AS A TOTAL LOSS.
Photo by Sgt. Bluff Police