EXPLOSION DAMAGES SOUTH SIOUX HOME

SOUTH SIOUX CITY’S FIRE DEPARTMENT WAS DISPATCHED JUST BEFORE NOON THURSDAY TO REPORTS OF A RESIDENTIAL EXPLOSION IN THE 300 BLOCK OF EAST 22ND STREET.
FIRST RESPONDERS FOUND THE FRONT AND SIDE WINDOWS OF THE RESIDENCE HAD BEEN BLOWN OUT AND A SMALL FIRE WAS LOCATED IN THE KITCHEN AREA THAT WAS QUICKLY EXTINGUISHED.
ONE RESIDENT WAS INSIDE AT THE TIME AND REPORTED SHORTNESS OF BREATH.
THE INDIVIDUAL WAS TREATED, AND RELEASED ON SCENE.
THE RESIDENT TOLD FIREFIGHTERS THAT SEVERAL “BUG BOMBS” HAD BEEN DEPLOYED INSIDE THE HOME.
THE EXPLOSION OCCURRED AS THE RESIDENT WAS EXITING THE STRUCTURE.
THERE WERE NO LINGERING GASES AFTER THE EXPLOSION.
A SOUTH SIOUX BUILDING INSPECTOR “WHITE-TAGGED” THE STRUCTURE, INDICATING THAT IT IS NOT SAFE FOR OCCUPANCY UNTIL NECESSARY REPAIRS ARE COMPLETED AND THE HOME RE-INSPECTED.
THE INCIDENT HAS BEEN DETERMINED TO BE ACCIDENTAL IN NATURE.
THREE ADULTS AND THREE PETS WERE DISPLACED.
South Sioux City Fire Dept. photo