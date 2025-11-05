VOTE FOR “SIOUX CITY READS” MYSTERY NOVEL

FOR THE REST OF THIS MONTH YOU CAN HELP CHOOSE THE NEXT NOVEL TO BE USED IN THE ANNUAL “SIOUX CITY READS” COMMUNITY-BASED READING INITIATIVE.
MICHAEL MAXWELL OF THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY SAYS IT’S THE 4TH YEAR FOR THE COMMUNITY READING PROGRAM WHERE YOU START THE PROCESS BY VOTING FOR ONE OF THREE BOOKS TO READ FROM A PARTICULAR THEME:
THOSE THREE MYSTERIES ARE “THE RIVER WE REMEMBER” BY WILLIAM KENT KRUEGER, “THE GOD OF THE WOODS” BY LIZ MOORE AND “THE BRIAR CLUB” BY KATE QUINN.
COPIES OF EACH BOOK ARE CURRENTLY AVAILABLE FOR CHECK OUT AT ANY SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY LOCATION AND LATER NEXT YEAR IS WHEN THE BOOK DISCUSSIONS AND OTHER EVENTS TAKE PLACE:
CAST YOUR VOTE TO HELP SELECT THE NEXT SIOUX CITY READS TITLE ONLINE AT SIOUXCITYLIBRARY.ORG/SIOUXCITYREADS.