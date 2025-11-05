SSC MIDDLE SCHOOL TO HOST LOCAL VETERANS FRIDAY MORNING

SPECIAL EVENTS FOR LOCAL MILITARY VETERANS WILL TAKE PLACE FRIDAY MORNING AT THE SOUTH SIOUX CITY MIDDLE SCHOOL.
SCHOOL COMMUNICATIONS DIRECTOR LANCE SWANSON SAYS STUDENTS WILL BE HOSTING THEIR ANNUAL VETERANS DAY PROGRAM AT 8:30 A.M. IN THE MIDDLE SCHOOL AUDITORIUM;
SWANSON SAYS ALL LOCAL VETERANS ARE WELCOME, WHETHER THEY HAVE A STUDENT ATTENDING THE SCHOOL OR NOT:
AFTER THE PROGRAM, THE MIDDLE SCHOOL WILL HOST THE SOUTH SIOUX CITY CHAMBER COFFEE HOUR FROM 9:30 UNTIL 10:30 A.M. IN THE SCHOOL COMMONS.
LOCAL VETERANS, THEIR FAMILIES, AND COMMUNITY MEMBERS ARE ALL INVITED.