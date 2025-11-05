SAC COUNTY JAIL BOND MEASURE FAILS

FOR THE SECOND TIME IN TWO YEARS, A BOND REFERENDUM FOR A NEW JAIL IN SAC COUNTY FAILED.
THE 12-AND-A-HALF MILLION DOLLAR JAIL PLAN IN SAC COUNTY GOT THE SUPPORT OF NEARLY 57 PERCENT OF VOTERS, BUT FELL SHORT OF THE REQUIRED 60 PERCENT NEEDED FOR APPROVAL.
SAC COUNTY SHERIFF KATIE STANGE SAYS IT WAS TOUGH TO SEE THE MEASURE COME SO CLOSE TO PASSING.
SAC COUNTY’S JAIL OPENED OVER 80 YEARS AGO AND IS THE OLDEST COUNTY JAIL OPERATING IN THE STATE.
DUE TO ITS AGE AND SAFETY ISSUES, IT’S AT RISK OF BEING CLOSED BY THE STATE.
STANGE SAYS SHE AND OTHER COUNTY OFFICIALS WILL SPEND THE NEXT FEW WEEKS REVIEWING VOTER FEEDBACK AND WHETHER CHANGES IN THE DESIGN OF A NEW JAIL COULD BE MADE AND ANOTHER BOND ISSUE BE PRESENTED TO VOTERS.
THE SAC COUNTY JAIL’S NEXT STATE INSPECTION IS SCHEDULED IN THE SUMMER OF 2026.
IF STATE OFFICIALS ORDER THE JAIL TO BE CLOSED, SAC COUNTY OFFICIALS WILL HAVE TO TRANSPORT PRISONERS TO JAILS IN OTHER COUNTIES AND DEAL WITH HIGHER TRANSPORTATION COSTS AND ROOM AND BOARD FEES.
Radio Iowa contributed