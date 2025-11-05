LOCAL GROUPS TO HOST FOOD DRIVES FOR FOOD BANK

THE SIOUXLAND GOOD TROUBLEMAKERS AND SWEETGRASS UPRISING WILL HOLD FOOD DRIVES ON MONDAYS, TUESDAYS, AND SATURDAYS NOW THROUGH NOVEMBER TO BENEFIT THE FOOD BANK OF SIOUXLAND.
VOLUNTEERS FROM EACH GROUP WILL TAKE DONATIONS AND VOLUNTEERS FROM THE WOODBURY COUNTY DEMOCRATIC PARTY WILL ASSIST.
CASH OR CHECK DONATIONS TO THE FOOD BANK OF SIOUXLAND CAN BE MADE MONDAYS FROM 5 TO 7 P.M. AT NEW LIFE IN CHRIST CHURCH AT 2929 WEST 4TH FROM 5 TO 7 P.M.
ALSO TUESDAY’S FROM 5 TO 7 P.M. AT FIRST CONGREGATIONAL CHURCH, AND SATURDAYS FROM 1 TO 3 P.M. AT THE FRANCES BUILDING LOBBY.
FOR MORE INFORMATION, CONTACT JESSICA LOPEZ WALKER AT 712 204 7765 OR KIM MATHERS AT 712 251 0282.