IOWA D-O-T NEEDS SNOWPLOW DRIVERS

IT WON’T BE LONG BEFORE SNOW STARTS SHOWING UP IN OUR WEATHER FORECASTS, AND THE IOWA D-O-T IS IN NEED OF SEVERAL HUNDRED SNOWPLOW DRIVERS FOR THE UPCOMING WINTER SEASON.

CRAIG BARGFREDE, THE D-O-T’S WINTER OPERATIONS ADMINISTRATOR, SAYS THE AGENCY NEEDS TO HIRE A LOT OF BODIES TO RUN THOSE SNOWPLOWS:

ONE QUALIFICATION IS HAVING A COMMERCIAL DRIVER’S LICENSE, AND BARGFREDE SAYS IT’S A DEMANDING JOB TO MANEUVER THOSE SNOWPLOWS WHEN AN IOWA BLIZZARD IS BLOWING:

BARGFREDE SAYS WHILE IT CAN BE HIGHLY CHALLENGING, IT ALSO HAS ITS REWARDS:

NEW HIRES WILL START AT 22-DOLLARS AN HOUR, WHILE RETURNING WORKERS WILL MAKE 23-50.

ANYONE INTERESTED SHOULD CONTACT THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION.

