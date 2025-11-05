IOWA D-O-T NEEDS SNOWPLOW DRIVERS

IT WON’T BE LONG BEFORE SNOW STARTS SHOWING UP IN OUR WEATHER FORECASTS, AND THE IOWA D-O-T IS IN NEED OF SEVERAL HUNDRED SNOWPLOW DRIVERS FOR THE UPCOMING WINTER SEASON.
CRAIG BARGFREDE, THE D-O-T’S WINTER OPERATIONS ADMINISTRATOR, SAYS THE AGENCY NEEDS TO HIRE A LOT OF BODIES TO RUN THOSE SNOWPLOWS:
ONE QUALIFICATION IS HAVING A COMMERCIAL DRIVER’S LICENSE, AND BARGFREDE SAYS IT’S A DEMANDING JOB TO MANEUVER THOSE SNOWPLOWS WHEN AN IOWA BLIZZARD IS BLOWING:
BARGFREDE SAYS WHILE IT CAN BE HIGHLY CHALLENGING, IT ALSO HAS ITS REWARDS:
NEW HIRES WILL START AT 22-DOLLARS AN HOUR, WHILE RETURNING WORKERS WILL MAKE 23-50.
ANYONE INTERESTED SHOULD CONTACT THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION.
Radio Iowa