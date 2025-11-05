FATAL CRASH IN CLAY COUNTY IOWA

ONE PERSON IS DEAD AND TWO PEOPLE INJURED FOLLOWING A TWO VEHICLE CRASH IN CLAY COUNTY, IOWA TUESDAY MORNING.
THE IOWA STATE PATROL SAYS A CHEVY TRAVERSE DRIVEN BY 35-YEAR-OLD RYAN CUNDIFF OF SPENCER, IOWA
CROSSED THE CENTER LINE ON COUNTY ROAD B-24 AND COLLIDED HEAD ON WITH AN ONCOMING GMC ACADIA AROUND 7:20 AM.
CUNDIFF, WHO WAS NOT WEARING A SEATBELT, WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
A 5 YEAR OLD CHILD WHO WAS WEARING A SEAT BELT IN THAT VEHICLE WAS INJURED AND TAKEN TO A SPENCER HOSPITAL.
THE DRIVER OF THE OTHER VEHICLE, 20-YEAR-OLD GABRIEL CAMPBELL OF HARTLEY, WAS INJURED AND ALSO HOSPITALIZED IN SPENCER.
CAMPBELL WAS WEARING HIS SEAT BELT.