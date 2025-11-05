BERENSTEIN RETURNS TO CITY COUNCIL AS TOP VOTE GETTER

SIOUX CITY’S FORMER MAYOR WAS THE TOP VOTE GETTER IN TUESDAY’S CITY COUNCIL RACE.
CRAIG BERENSTEIN UNOFFICIALLY RECEIVED 4972 VOTES, THE ONLY CANDIDATE OF SIX ON THE BALLOT TO TOP 4000 VOTES:
BERENSTEIN SAYS HE IS READY TO HIT THE GROUND RUNNING IN JANUARY WITH PRIORITIES SUCH AS THE CITY BUDGET AND LOCAL ECONOMY:
IT WAS A CLOSE RACE FOR THE SECOND AND THIRD OPEN COUNCIL SPOTS, WITH FORMER STATE SENATOR RICK BERTRAND FINISHING SECOND WITH 3868 VOTES AND BUSINESSMAN IKE RAYFORD TAKING THE THIRD SEAT WITH 3862 VOTES.
BERENSTEIN IS READY TO WORK WITH THEM AND HOLDOVER MEMBERS MAYOR BOB SCOTT AND COUNCIL WOMAN JULIE SCHOENHERR;
PAUL KOSKOVICH FINISHED AHEAD OF MARTY POTTEBAUM BY FOUR VOTES TO FINISH FOURTH. jOHN DEN BESTE FINISHED IN 6TH IN HIS FIRST BID FOR POLITICAL OFFICE.