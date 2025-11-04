STEADY EARLY TURNOUT AT WOODBURY COUNTY POLLS

WOODBURY COUNTY POLLS HAVE SEEN A STEADY TURNOUT OF VOTERS THIS ELECTION DAY.
AS OF 4PM, 6851 BALLOTS HAVE BEEN CAST AT COUNTY PRECINCTS, WITH THE MOST VOTES, 828, CAST IN SGT. BLUFF.
COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF SAYS 1984 ABSENTEE VOTES HAVE ALSO BEEN TABULATED AS OF 4PM. FOR A TOTAL TURNOUT SO FAR OF 8835 TOTAL BALLOTS CAST, ABOUT 14.8% OF COUNTY VOTERS.
A FIRE ALARM WENT OFF AT EAST HIGH SCHOOL AROUND 10AM WHICH RESULTED IN A BRIEF SHUTDOWN OF VOTING.
IT WAS A FALSE ALARM.
POLLS ARE OPEN UNTIL 8PM.
Updated 5:18pm 11/4