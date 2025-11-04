SGT. BLUFF SCHOOL BOND ISSUE FAILS AGAIN….FOR NOW

VOTERS IN THE SGT. BLUFF LUTON SCHOOL DISTRICT NARROWLY REJECTED A 37-MILLION DOLLAR SCHOOL BOND ISSUE TO BUILD A NEW PRIMARY SCHOOL ON TUESDAY.
THE MEASURE NEEDED A 60% APPROVAL RATE TO PASS, BUT RECEIVED 1173 YES VOTES WHICH UNOFFICIALLY IS 59.63 PER CENT OF THE TOTAL BALLOTS CAST, OR EIGHT VOTES SHORT.
THERE WERE 794 NO VOTES.
IT’S THE 7TH TIME VOTERS IN THE S-B-L SCHOOL DISTRICT HAVE REJECTED A SCHOOL BOND ISSUE.
WOODBURY COUNTY AUDITOR MICHELLE SKAFF SAYS THE ISSUE IS TOO CLOSE TO CALL:
SKAFF SAYS THE VOTE CANVASS FOR THE ELECTION WILL TAKE PLACE NEXT WEDNESDAY.
IN OTHER NORTHWEST IOWA BALLOT ISSUES:
VOTERS REJECTED LAWTON BRONSON’S 13 AND A HALF MILLION DOLLAR SCHOOL BOND ISSUE TO BUILD AN ADDITION TO THE JUNIOR HIGH AND HIGH SCHOOL FACILITY.
OVER 60% OF THE BALLOTS CAST WERE NO VOTES.
BRONSON’S CITY PUBLIC MEASURE ALSO WENT DOWN TO DEFEAT BY A 44-37 MARGIN.
LE MARS VOTERS REJECTED A $16-MILLION DOLLAR PROPOSAL TO BUILD A NEW FIREHOUSE BY OVER A THOUSAND VOTES IN A 1912 TO 844 TALLY.
ROB BIXENMAN UNOFFICIALLY WON A CLOSE BATTLE FOR LE MARS MAYOR, STAVING OFF BRIAN HUGHES 1291-1209.
FOR THE LE MARS CITY COUNCIL, DEREK CONYERS WON THE AT LARGE SEAT, BRIAN BRUNS TOOK WARD ONE AND MARK STURGEON UNOFFICIALLY WON WARD THREE BY 7 VOTES OVER DAN DEMBINSKI.