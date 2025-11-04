ONE NEWCOMER & TWO INCUMBENTS WIN SC SCHOOL BOARD SEATS

ONE NEWCOMER AND TWO OF THE THREE INCUMBENTS RUNNING FOR AT LARGE SEATS ON THE SIOUX CITY SCHOOL BOARD WERE THE TOP UNOFFICIAL VOTE GETTERS TUESDAY.
DR. CYNDI HANSON FINISHED FIRST WITH 4532 VOTES OR 21.6% OF THE VOTE AMONG THE SEVEN CANDIDATES.
INCUMBENT BOBBY MICHAELSON WAS RE-ELECTED WITH 3203 VOTES AND ABOUT 15.3% OF THE BALLOTS CAST.
CURRENT SCHOOL BOARD CHAIRMAN JAN GEORGE RETAINED HIS SEAT WITH 3110 VOTES OR 14.8%.
INCUMBENT DAN GREENWELL LOST HIS BID AND FINISHED 4TH WITH 3072 VOTES.
CHRISTIAN SUPIOT PEREZ WAS 5TH (2898), JEBEDIAH HIBBS 6TH (2274) AND AJ CECIL STARLIN 7TH (1852).