OFFICIALS REMEMBER FORMER VP DICK CHENEY

FORMER VICE PRESIDENT DICK CHENEY HAS DIED AT THE AGE OF 84.
HIS FAMILY PUTTING OUT A STATEMENT SAYING THAT HE DIED MONDAY DUE TO COMPLICATIONS OF PNEUMONIA AND CARDIAC AND VASCULAR DISEASE.
GOVERNOR KIM REYNOLDS ISSUED A STATEMENT SAYING “DICK CHENEY WILL BE REMEMBERED AS A REMARKABLE STATESMAN IN CONGRESS AND THE EXECUTIVE BRANCH, IN TIMES OF PEACE AND WAR, AT HOME AND ABROAD.
ABOVE ALL, HE WILL BE REMEMBERED AS A PATRIOT, WHO DEDICATED HIS LIFE TO THE SERVICE OF HIS COUNTRY.”
NEBRASKA SENATOR PETE RICKETTS SAYS CHENEY WAS.BORN IN LINCOLN, NEBRASKA AND WAS A SON OF WYOMING WHO REPRESENTED HIS STATE AND COUNTRY WITH COMMITMENT AND COURAGE.