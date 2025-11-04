Home Local News MALLORY MISSING FROM TREATMENT FACILITY

MALLORY MISSING FROM TREATMENT FACILITY

By
Woody Gottburg
-
54
AUTHORITIES ARE SEARCHING FOR A MISSING MAN WHO FAILED TO REPORT BACK TO THE SIOUX CITY RESIDENTIAL TREATMENT FACILITY AS REQUIRED ON SUNDAY, NOVEMBER. 2.

24-YEAR-OLD TYRONN LOU MALLORY WAS CONVICTED OF WILLFUL INJURY – CAUSING SERIOUS INJURY, GOING ARMED WITH INTENT, AND RECKLESS USE OF A FIREARM WITH SERIOUS INJURY IN WOODBURY COUNTY.

MALLORY IS A 6’2″, 212-POUND NATIVE AMERICAN MALE WHO WAS ADMITTED TO THE WORK RELEASE FACILITY ON OCTOBER 15TH OF THIS YEAR.

ANYONE WITH INFORMATION ON MALLORY’S WHEREABOUTS SHOULD CONTACT LOCAL POLICE.

