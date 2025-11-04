Home Local News GOODWILL HELPS VETERANS WITH “BOOTS TO SUITS”

By
Woody Gottburg
-
40
SHARE

GOODWILL OF THE GREAT PLAINS HAS A MESSAGE FOR ALL AREA VETERANS AND ACTIVE-DUTY MILITARY MEMBERS – YOU’VE SERVED US, NOW LET US SERVE YOU!

GOODWILL’S JACOB HELLER SAYS THE “BOOTS TO SUITS” PROGRAM RUNS NOW THROUGH NEXT FRIDAY, NOVEMBER 14TH;

HELLER SAYS THE PROGRAM HAS BEEN A BIG SUCCESS IN PREVIOUS YEARS:

ALL VETERANS AND ACTIVE-DUTY MILITARY MEMBERS CAN VISIT THEIR NEAREST GOODWILL OF THE GREAT PLAINS STORE TO GET A VOUCHER.

PROOF OF MILITARY SERVICE, SUCH AS A MILITARY ID, IS REQUIRED :

TO FIND THE STORE NEAREST YOU, VISIT WWW.GOODWILLGREATPLAINS.ORG.

 

