GOODWILL HELPS VETERANS WITH “BOOTS TO SUITS”

GOODWILL OF THE GREAT PLAINS HAS A MESSAGE FOR ALL AREA VETERANS AND ACTIVE-DUTY MILITARY MEMBERS – YOU’VE SERVED US, NOW LET US SERVE YOU!
GOODWILL’S JACOB HELLER SAYS THE “BOOTS TO SUITS” PROGRAM RUNS NOW THROUGH NEXT FRIDAY, NOVEMBER 14TH;
HELLER SAYS THE PROGRAM HAS BEEN A BIG SUCCESS IN PREVIOUS YEARS:
ALL VETERANS AND ACTIVE-DUTY MILITARY MEMBERS CAN VISIT THEIR NEAREST GOODWILL OF THE GREAT PLAINS STORE TO GET A VOUCHER.
PROOF OF MILITARY SERVICE, SUCH AS A MILITARY ID, IS REQUIRED :
TO FIND THE STORE NEAREST YOU, VISIT WWW.GOODWILLGREATPLAINS.ORG.