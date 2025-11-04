FORMER DAKOTA COUNTY SHERIFF ARRESTED

SOUTH SIOUX CITY POLICE HAVE CONFIRMED THAT THEY ARRESTED FORMER DAKOTA COUNTY SHERIFF JAMES WAGNER LAST WEEK.
A POLICE NEWS RELEASE STATES THE ARREST HAPPENED LAST THURSDAY AFTERNOON AROUND 3:15 WHEN WAGNER SHOWED UP AT AN UNDISCLOSED LOCATION TO MEET SOMEONE HE BELIEVED WAS A MINOR GIRL.
INSTEAD, AN UNDERCOVER POLICE OFFICER WAS THERE FOR THE “MEET UP” PART OF THE INVESTIGATION.
POLICE SAY AN INVESTIGATION BEGAN OCTOBER 24TH AFTER A CONCERNED PARENT DISCOVERED MULTIPLE TEXTS BETWEEN THEIR MINOR DAUGHTER AND JAMES WAGNER.
THE CELL PHONE WAS TURNED OVER TO LAW ENFORCEMENT, AND DURING THE INVESTIGATION, POLICE LEARNED THAT WAGNER WAS AWARE THAT THE MINOR’S CELL PHONE WAS ROUTINELY CHECKED BY HER MOTHER. SO HE ALLEGEDLY INSTRUCTED THE GIRL TO USE A CODE WORD TO CONFIRM THAT HE WAS TEXTING THE MINOR AND NOT ANY OTHER PERSON.
WAGNER ALLEGEDLY INSTRUCTED THE MINOR TO DELETE THE CONVERSATION AS WELL.
WAGNER RECEIVED CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL IN THE FORM OF MULTIPLE PHOTOGRAPHS AND VIDEOS.
LAW ENFORCEMENT USED THE CELL PHONE AND THE CODE WORD TO RE-ESTABLISH CONTACT WITH WAGNER.
HE WAS SAFELY ARRESTED AT A LOCATION AND A SEARCH WARRANT WAS EXECUTED AT HIS RESIDENCE.
JAMES WAGNER IS CHARGED WITH FELONY CHILD ABUSE, TEN COUNTS OF POSSESSING OR RECEIVING CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A CHILD, AND CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL : PROHIBITED ACTS.
THE INVESTIGATION IS ONGOING.
Photos from South Sioux City Police