TUESDAY, NOVEMBER 4TH IS ELECTION DAY

TUESDAY IS ELECTION DAY ACROSS THE COUNTRY.
HERE IN SIOUX CITY, SIX CANDIDATES ARE COMPETING FOR THREE OPEN SEATS ON THE CITY COUNCIL.
NONE OF THE COUNCIL INCUMBENTS DECIDED TO SEEK A NEW FOUR YEAR TERM.
THERE IS ALSO A SCHOOL BOARD ELECTION, WITH SEVEN CANDIATES TRYING TO WIN ONE OF THREE SEATS UP FOR ELECTION.
ALL THREE INCUMBENTS ARE RUNNING FOR A NEW TERM.
WOODBURY COUNTY POLLS WILL BE OPEN ON NOVEMBER 4 FROM 7:00 AM TO 8:00 PM.
VOTED ABSENTEE BALLOTS MUST BE RECEIVED IN THE COUNTY AUDITOR’S OFFICE AT THE COURTHOUSE BY 8:00 PM ON ELECTION DAY.
THERE ARE 56 BOND ISSUES ON BALLOTS ACROSS IOWA ON TUESDAY’S ELECTION DAY.
IN OUR AREA, SGT. BLUFF HAS A 37-MILLION DOLLAR PROPOSAL TO CONSTRUCT A NEW PRIMARY SCHOOL BUILDING.
LE MARS HAS A $16-MILLION DOLLAR PROPOSAL TO BUILD A NEW FIREHOUSE.
HINTON HAS AN 8.9 MILLION DOLLAR PROPOSAL FOR ADDING CLASSROOMS TO THE PK-3 ELEMENTARY SCHOOL AND TO REMODEL THE MIDDLE AND HIGH SCHOOL BUILDINGS.
LAWTON BRONSON HAS A 13 AND A HALF MILLION DOLLAR SCHOOL BOND ISSUE TO BUILD AN ADDITION TO THE JUNIOR HIGH AND HIGH SCHOOL FACILITY.
SAC COUNTY WANTS TO BUILD A 12 AND A HALF MILLION DOLLAR NEW JAIL.
ALTA VOTERS WILL DECIDE A 12 AND A HALF MILLION DOLLAR BOND ISSUE TO BUILD A NEW LIBRARY..