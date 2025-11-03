LEMARS HOME RED TAGGED, FIREFIGHTERS INJURED IN BLAZE

TWO FIREFIGHTERS WERE INJURED AND A HOME HAS BEEN RED-TAGGED IN LEMARS AFTER A FIRE SATURDAY NIGHT. AT 6:43 PM THE LE MARS FIRE-RESCUE DEPARTMENT WAS CALLED TO 3311 SADONA HILLS SOUTH. UPON ARRIVAL, FIREFIGHTERS ENCOUNTERED HEAVY FIRE AND SMOKE COMING FROM THE BACK OF THE HOUSE, SPREADING TO THE ROOFLINE AND COVERED BACK DECK. THE FIRE WAS BROUGHT UNDER CONTROL AND THE HOME HAS BEEN RED TAGGED. TWO FIREFIGHTERS WERE INJURED. ONE WITH BACK PAIN AND ONE WHO FELL PARTIALLY THROUGH A FLOOR AND WAS IMMEDIATELY ASSISTED BY OTHER FIREFIGHTERS. BOTH FIREFIGHTERS WERE TREATED AT THE SCENE. THE CAUSE OF THE FIRE WAS DETERMINED TO BE ACCIDENTAL, WITH THE MOST PROBABLE CAUSE BEING LITHIUM BATTERIES THAT EXPLODED WHILE BEING CHARGED. DAMAGE TO THE STRUCTURE AND ITS CONTENTS IS ESTIMATED AT $475,000.00.
photo credit: Brian Nitzsche, Le Mars Fire Resxcue