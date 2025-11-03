FEENSTRA & HOUSE REPUBLICANS TO DISCUSS SNAP PLAN

CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA WILL JOIN OTHER HOUSE REPUBLICANS BY PHONE THIS (TUESDAY) MORNING TO REVIEW THE TRUMP ADMINISTRATION’S RESPONSE TO FEDERAL JUDGES WHO ORDERED THE GOVERNMENT TO PAY SNAP BENEFITS.
THE ADMINISTRATION’S PLAN IS TO PROVIDE ABOUT HALF OF THE NORMAL MONTHLY PAYMENT TO HOUSEHOLDS THAT QUALIFY FOR FEDERAL FOOD ASSISTANCE THROUGH SNAP.
THE TRUMP ADMINISTRATION HAS SAID THERE WILL LIKELY BE DELAYS UNTIL SNAP BENEFITS ARE DISTRIBUTED ELECTRONICALLY TO DEBIT CARDS SNAP RECEIPIENTS USE TO BUY FOOD.
JUST OVER FOUR-AND-A-HALF BILLION DOLLARS IN A U-S-D-A CONTINGENCY FUND WILL BE USED.
FEENSTRA, WHO IS RUNNING FOR GOVERNOR, SPOKE TO REPORTERS MONDAY AFTER A TOUR OF THE FOOD BANK OF IOWA, WHICH SERVES 700 ORGANIZATIONS IN 55 IOWA COUNTIES.
FEENSTRA’S CAMPAIGN ANNOUNCED MONDAY THAT AN EVENT WILL BE HELD NEXT MONDAY NIGHT, NOVEMBER 10TH, IN SIOUX CENTER AT DORDT UNIVERSITY TO LAUNCH HIS STATEWIDE TOUR FOR GOVERNOR AT 6 PM.